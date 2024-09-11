У Київводоканалі відповіли, чи можуть бути обмеження водопостачання у Києві через забруднення Десни

У разі, якщо забруднення, що спостерігається на Десні, дійде до Дніпра, концентрація буде так розбавлена, що очисні споруди цього не відчують. У разі наближення плями населення Києва буде завчасно проінформоване, у тому числі, у яких місцях можуть бути введені якісь обмеження по водопостачанню. При цьому система водопостачання столиці диверсифікована, місто має запаси води та артезіанські свердловини, повідомив у середу під час брифінгу генеральний директор ПрАТ "АК "Київводоканал" Олег Лисюк, пише УНН.

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"З приводу Дніпровського водозабору, дебет річки Дніпро набагато вище, ніж дебет річки Десна, тому якщо навіть якась концентрація дійде до Дніпра, вона буде настільки розбавлена, що навіть споруди очисні наші цього не відчують", - сказав Лисюк у відповідь на запитання, як правильно діяти киянам і якщо все ж таки пляма пройде і потрапить в Дніпро, чи є загроза Дніпровському водозабору.

"Щодо інформування населення, (…) за добу якнайменше ми будемо знати ситуацію, коли ця пляма дійде вже по часу до ковша, звісно, ми будемо проводити інформування населення міста, у такому разі що треба робити, у яких місцях можуть бути введені якісь обмеження по водопостачанню. Але ж це все буде залежати від тієї ситуації, з якою ми стикнемось. Можу гарантувати, що заздалегідь, як мінімум за добу, інформація до населення про будь-яку загрозу буде доведена", - додав він.

"Система водопостачання міста Києва, вона дійсно диверсифікована. У нас немає одного джерела водопостачання. (…) Якщо такий дуже… сценарій малоймовірний трапиться, то деякі райони міста будуть з обмеженим водопостачанням. Але ж при всьому цьому в нас є відпрацьований інший сценарій, є у нас запаси в резервуарах чистої води, ми будемо тримати їх на самому високому рівні, це близько там пів мільйона, до 450 000 куб. м води, яка за період проходження плями, як буде використовуватись, також буде подаватись вода із артезіанських свердловин і також є при кожному районі спеціальні точки, переїзні комплекси, з яких буде питна вода роздаватись. Але я повторюю, це дуже малоймовірний сценарій", - сказав Лисюк на запитання, якщо все-таки припустити найнегативніший варіант, якщо все-таки дійде пляма до Києва, чи готові механізми у адміністрації Києва до протидії цьому забрудненню і чи вистачить Києву інших джерел водопостачання.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук додав, що "Київводфонд буде підтримувати роботу бюветних комплексів у постійній роботі навіть при відсутності електроживлення".

Ситуація з водою у Києві наразі не викликає занепокоєнь - КМДА