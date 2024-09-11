Ситуація з водою у Києві наразі не викликає занепокоєнь - КМДА

Ситуація з водою у Києві, на тлі забруднення річки Десна, наразі не викликає жодних занепокоєнь, оперативний штаб цілодобово моніторить якість води, місто готове до можливого погіршення ситуації, сказав під час брифінгу у середу директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, пише УНН.

По-перше, хотів би зазначити, що в місті ситуація стосовно води повністю підконтрольна, і на даний час не викликає ніяких занепокоєнь - сказав Ткачук.

Зі слів посадовця, після отримання у серпні інформації про аварію, яка сталася на території російської федерації, яка пов'язана з викидом в річку Сейм, "на рівні міста зібраний і працює в цілодобовому режимі оперативний штаб, який постійно моніторить і збирає всю інформацію від будь-яких лабораторій і досліджень стосовно якості води в річці Десна і в Дніпрі, і тим паче в акваторії на території нашого міста".

"На даний час результати аналізів не викликають занепокоєння. Ми чітко знаємо, де знаходиться ця пляма, як вона рухається і де вона зараз є", - наголосив Ткачук.

"Було декілька комісій техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, які дали чіткі доручення всім учасникам даного штабу і даного процесу щодо проведення постійного контролю водоканалу, зміни технологічного режиму очистки води, тому повністю вся наша система міста готова до будь-яких надзвичайних подій, які можуть виникнути, пов'язаних з погіршенням води", - сказав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Забруднення Десни: вода може досягти Київщини 14-16 вересня, у пробах питної води Києва перевищень не виявлено