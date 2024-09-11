Ситуация с водой в Киеве на данный момент не вызывает беспокойства - КГГА

Ситуация с водой в Киеве, на фоне загрязнения реки Десна, на данный момент не вызывает никаких опасений, оперативный штаб круглосуточно мониторит качество воды, город готов к возможному ухудшению ситуации, сказал во время брифинга в среду директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, пишет УНН.

Во-первых, хотел бы отметить, что в городе ситуация по воде полностью подконтрольна, и в настоящее время не вызывает никаких беспокойств - сказал Ткачук.

По словам чиновника, после получения в августе информации об аварии, которая произошла на территории российской федерации, которая связана с выбросом в реку Сейм, "на уровне города собран и работает в круглосуточном режиме оперативный штаб, который постоянно мониторит и собирает всю информацию от любых лабораторий и исследований относительно качества воды в реке Десна и в Днепре, и тем более в акватории на территории нашего города".

"В настоящее время результаты анализов не вызывают беспокойства. Мы четко знаем, где находится это пятно, как оно движется и где оно сейчас есть", - подчеркнул Ткачук.

"Было несколько комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которые дали четкие поручения всем участникам данного штаба и данного процесса по проведению постоянного контроля водоканала, изменения технологического режима очистки воды, поэтому полностью вся наша система города готова к любым чрезвычайным событиям, которые могут возникнуть, связанных с ухудшением воды", - сказал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА.

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