На Київщині через атаку рф тривога тривала майже 9 годин: що відомо про наслідки
Київ • УНН
Протиповітряна оборона відбила атаку БпЛА на Київську область, яка тривала майже 9 годин. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вантажний автомобіль та сталося загоряння трави в двох районах.
Російські війська вночі знову атакували Київську область дронами, повітрян тривала майже 9 годин, внаслідок атаки рф пошкоджено вантажний автомобіль та сталося загоряння трави в двох районах, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, пише УНН.
Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. Тривога тривала майже 9 годин
З його слів, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - зазначив він.
Внаслідок падіння уламків в Обухівському та Бориспільському районах сталося загорання травяного настилу. Пожежі ліквідовані. Також у Обухівському районі пошкоджено вантажний автомобіль
Оперативні служби, за його словами, продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
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