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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На Київщині через атаку рф тривога тривала майже 9 годин: що відомо про наслідки

Київ • УНН

 • 21058 перегляди

Протиповітряна оборона відбила атаку БпЛА на Київську область, яка тривала майже 9 годин. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вантажний автомобіль та сталося загоряння трави в двох районах.

На Київщині через атаку рф тривога тривала майже 9 годин: що відомо про наслідки

Російські війська вночі знову атакували Київську область дронами, повітрян тривала майже 9 годин, внаслідок атаки рф пошкоджено вантажний автомобіль та сталося загоряння трави в двох районах, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, пише УНН.

Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. Тривога тривала майже 9 годин

- написав Калашник.

З його слів, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - зазначив він.

Внаслідок падіння уламків в Обухівському та Бориспільському районах сталося загорання травяного настилу. Пожежі ліквідовані. Також у Обухівському районі пошкоджено вантажний автомобіль

- повідомив Калашник.

Оперативні служби, за його словами, продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Ворожа атака на Прилуки: пошкоджено виробничий об'єкт на Чернігівщині07.03.25, 08:09 • 27397 переглядiв

Юлія Шрамко

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