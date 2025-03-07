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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35306 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Ворожа атака на Прилуки: пошкоджено виробничий об'єкт на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 27397 перегляди

Війська росіян здійснили черговий удар по критичній інфраструктурі України в районі Прилук. Внаслідок атаки пошкоджено виробничий об'єкт на Чернігівщині, аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків.

Ворожа атака на Прилуки: пошкоджено виробничий об'єкт на Чернігівщині

На Чернігівщині через терористичну агресію було пошкоджено один із виробничих обʼєктів. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.

Деталі

У ніч на сьогодні ворожі війська здійснили чергову атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Під ударом опинилася також Чернігівщина, зокрема район Прилук, де пошкоджено виробничий об’єкт. 

Незмінно: росія - терорист. Терористів треба зупиняти силою

- заявив Чаус.

Нагадаємо

Війська росіян завдав масованих ударів по енергетичній інфраструктурі  України. 

Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків ударів.

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Юлія Котвицька

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