Ворожа атака на Прилуки: пошкоджено виробничий об'єкт на Чернігівщині

На Чернігівщині через терористичну агресію було пошкоджено один із виробничих обʼєктів. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.

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У ніч на сьогодні ворожі війська здійснили чергову атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Під ударом опинилася також Чернігівщина, зокрема район Прилук, де пошкоджено виробничий об’єкт.

Незмінно: росія - терорист. Терористів треба зупиняти силою - заявив Чаус.

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