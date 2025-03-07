Ворожа атака на Прилуки: пошкоджено виробничий об'єкт на Чернігівщині
Київ • УНН
Війська росіян здійснили черговий удар по критичній інфраструктурі України в районі Прилук. Внаслідок атаки пошкоджено виробничий об'єкт на Чернігівщині, аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків.
На Чернігівщині через терористичну агресію було пошкоджено один із виробничих обʼєктів. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
Деталі
У ніч на сьогодні ворожі війська здійснили чергову атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Під ударом опинилася також Чернігівщина, зокрема район Прилук, де пошкоджено виробничий об’єкт.
Незмінно: росія - терорист. Терористів треба зупиняти силою
Нагадаємо
Війська росіян завдав масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України.
Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків ударів.
Стратегічні бомбардувальники Ту-95 піднялися в повітря з аеродрому рф07.03.25, 00:59 • 114954 перегляди