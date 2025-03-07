Вражеская атака на Прилуки: поврежден производственный объект в Черниговской области
Киев • УНН
Российские войска нанесли очередной удар по критической инфраструктуре Украины в районе Прилук. В результате атаки поврежден производственный объект в Черниговской области, аварийные бригады работают над ликвидацией последствий.
В Черниговской области из-за террористической агрессии был поврежден один из производственных объектов. Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Детали
Ночью на сегодня вражеские войска совершили очередную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Под ударом оказалась также Черниговщина, в частности район Прилук, где поврежден производственный объект.
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Напоминаем
Войска россиян нанесли массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Аварийные бригады работают над ликвидацией последствий ударов.
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