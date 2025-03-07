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В Киевской области из-за атаки рф тревога длилась почти 9 часов: что известно о последствиях

Киев • УНН

 • 21047 просмотра

Противовоздушная оборона отразила атаку БПЛА на Киевскую область, которая длилась почти 9 часов. В результате падения обломков поврежден грузовой автомобиль и произошло возгорание травы в двух районах.

В Киевской области из-за атаки рф тревога длилась почти 9 часов: что известно о последствиях

Российские войска ночью снова атаковали Киевскую область дронами, воздушная тревога длилась почти 9 часов, в результате атаки рф поврежден грузовик и произошло возгорание травы в двух районах, сообщил и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Очередная атака вражеских БПЛА на Киевщину. Тревога длилась почти 9 часов

- написал Калашник.

По его словам, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Пострадавших среди населения нет. Ударов по объектам критической инфраструктуры не допущено", - отметил он.

В результате падения обломков в Обуховском и Бориспольском районах произошло возгорание травяного покрова. Пожары ликвидированы. Также в Обуховском районе поврежден грузовик

- сообщил Калашник.

Оперативные службы, по его словам, продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Вражеская атака на Прилуки: поврежден производственный объект в Черниговской области07.03.25, 08:09 • 27392 просмотра

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