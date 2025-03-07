В Киевской области из-за атаки рф тревога длилась почти 9 часов: что известно о последствиях
Киев • УНН
Противовоздушная оборона отразила атаку БПЛА на Киевскую область, которая длилась почти 9 часов. В результате падения обломков поврежден грузовой автомобиль и произошло возгорание травы в двух районах.
Российские войска ночью снова атаковали Киевскую область дронами, воздушная тревога длилась почти 9 часов, в результате атаки рф поврежден грузовик и произошло возгорание травы в двух районах, сообщил и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Очередная атака вражеских БПЛА на Киевщину. Тревога длилась почти 9 часов
По его словам, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
"Пострадавших среди населения нет. Ударов по объектам критической инфраструктуры не допущено", - отметил он.
В результате падения обломков в Обуховском и Бориспольском районах произошло возгорание травяного покрова. Пожары ликвидированы. Также в Обуховском районе поврежден грузовик
Оперативные службы, по его словам, продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
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