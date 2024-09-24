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Затриманому за стрілянину з автомата в магазині на Київщині повідомили про підозру

Затриманому за стрілянину з автомата в магазині на Київщині повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 12308 перегляди

Затриманому за стрілянину з автомата в магазині на Обухівщині повідомили про підозру. Чоловік поранив двох людей, йому загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство із застосуванням зброї.

Затриманому за хаотичну стрілянину з автомата у магазині і поранення двох людей у Київській області повідомили про підозру, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.

Деталі

"За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї, повідомили чоловіку про підозру (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років", - повідомили у поліції.

Контекст

22 вересня близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню та власника закладу.

Поліцейські оперативно затримали раніше судимого зловмисника.

На Київщині чоловік влаштував стрілянину з автомата у магазині: поранено двох людей 22.09.24, 18:13 • 20977 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
obukhivОбухів
kyivКиїв

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