Задержанному за стрельбу из автомата в магазине на Киевщине сообщили о подозрении

Задержанному за хаотичную стрельбу из автомата в магазине и ранение двух человек в Киевской области сообщили о подозрении, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Детали

«По факту хулиганства, совершенного с применением оружия, сообщили мужчине о подозрении (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет», - сообщили в полиции.

Контекст

22 сентября около двух часов дня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в магазин на Обуховщине и начал хаотичную стрельбу, ранил продавщицу и владельца заведения.

Полицейские оперативно задержали ранее судимого злоумышленника.

На Киевщине мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине: ранены два человека