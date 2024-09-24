Задержанному за стрельбу из автомата в магазине на Киевщине сообщили о подозрении
Киев • УНН
Задержанному за стрельбу из автомата в магазине на Обуховщине сообщили о подозрении. Мужчина ранил двух человек, ему грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство с применением оружия.
Задержанному за хаотичную стрельбу из автомата в магазине и ранение двух человек в Киевской области сообщили о подозрении, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.
Детали
«По факту хулиганства, совершенного с применением оружия, сообщили мужчине о подозрении (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет», - сообщили в полиции.
Контекст
22 сентября около двух часов дня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в магазин на Обуховщине и начал хаотичную стрельбу, ранил продавщицу и владельца заведения.
Полицейские оперативно задержали ранее судимого злоумышленника.
На Киевщине мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине: ранены два человека22 сентября 2024, 15:13 • 19725 просмотров