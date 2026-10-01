У трьох містах Київщини погіршилася якість повітря через дрібнодисперсний пил
Київ • УНН
У Вишгороді, Василькові та Обухові виявили підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Жителям радять зачинити вікна й уникати вулиці.
У містах Вишгород, Васильків та Обухів зафіксовано погіршення стану атмосферного повітря. Про це свідчать результати спостережень моніторинговими постами, передає КОВА, пише УНН.
Основним забруднювачем зараз є дрібнодисперсний пил. За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей
До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим.
В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.
Моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 15 пунктах спостереження у містах Бровари, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Богуслав, Узин, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району. Пост спостереження у місті Біла Церква тимчасово не працює.
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