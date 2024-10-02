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До Києва прибули евакуйовані з Лівану українці, яких вивезли після загострення між "Хезболлою" та Ізраїлем

Київ • УНН

 • 16035 перегляди

179 людей, у тому числі 134 українці, були евакуйовані з Лівану до України через Польщу. Евакуація була організована ГУР МО та МЗС України у зв'язку з небезпечною ситуацією в Лівані.

У середу, 2 жовтня, до України прибула автобусом евакуйовані з Лівану громадяни України та іноземці. Напередодні їх звідти евакуювали літаком до Польщі. Про це пише Суспільне, передає УНН

Деталі

Серед 179 людей, яких ГУР МО України спільно з МЗС вивели з Лівану, 134 громадян України та громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану.

Голова громади українців Лівану Ірина Висота-Жарамані розповіла, що добиралися майже добу, рейс з Лівану переносили через небезпеку для польотів.

У Лівані зараз дуже небезпечно, вибухи лунають по всій країні. Б'ють точково. Люди тікають у гори, переховуються там. Школи й університети не працюють. Там повністю усе забите біженцями. Усі чекають, що якось вирішиться дипломатично це питання, але поки надії немає

 - заявила Ірина Висота-Жарамані. 

За словами жінки, після того, як їм вдалося вирватися з Лівану, вже незабаром аеропорт закрили, польоти припинилися на невизначений час. Евакуація була організована на високому рівні.

Усе було проведено дуже оперативно, чітко. Усі структури й держава Україна спрацювали на найвищому рівні. Усі дуже вдячні, усім, хто це організував, нашому посольству у Лівані й нашій розвідці

- додає вона. 

Голова громади українців Лівану також розповіла, що, за її інформацією, вивезені з Лівану, поки залишатимуться на території України. Дехто з евакуйованих українців висловив бажання поїхати на малу батьківщину.

За її словами, одна з українок сказала, що повертається у рідний Харків. Сама Ірина поїде в Обухів до батьків.

Нагадаємо

1 жовтня 2024 року за дорученням Президента України Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно провели чергову операцію з евакуації громадян з Лівану. У результаті операції було евакуйовано 179 осіб, з яких 134 - громадяни України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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