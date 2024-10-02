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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киев прибыли эвакуированные из Ливана украинцы, которых вывезли после обострения между «Хезболлой» и Израилем

В Киев прибыли эвакуированные из Ливана украинцы, которых вывезли после обострения между «Хезболлой» и Израилем

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 13:50  •  2976 просмотра

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179 человек, в том числе 134 украинца, были эвакуированы из Ливана в Украину через Польшу. Эвакуация была организована ГУР МО и МИД Украины в связи с опасной ситуацией в Ливане.

В среду, 2 октября, в Украину прибыли автобусом эвакуированные из Ливана граждане Украины и иностранцы. Накануне их оттуда эвакуировали самолетом в Польшу. Об этом пишет Суспільне, передает УНН

Детали

Среди 179 человек, которых ГУР МО Украины совместно с МИД вывели из Ливана, 134 граждан Украины и граждане Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, Бразилии и Ливана.

Председатель общины украинцев Ливана Ирина Высота-Жарамани рассказала, что добирались почти сутки, рейс из Ливана переносили из-за опасности для полетов.

В Ливане сейчас очень опасно, взрывы раздаются по всей стране. Бьют точечно. Люди убегают в горы, скрываются там. Школы и университеты не работают. Там полностью все забито беженцами. Все ждут, что как-то решится дипломатически этот вопрос, но пока надежды нет

 - заявила Ирина Высота-Жарамани. 

По словам женщины, после того, как им удалось вырваться из Ливана, уже вскоре аэропорт закрыли, полеты прекратились на неопределенное время. Эвакуация была организована на высоком уровне.

Все было проведено очень оперативно, четко. Все структуры и государство Украина сработали на самом высоком уровне. Все очень благодарны, всем, кто это организовал, нашему посольству в Ливане и нашей разведке

- добавляет она. 

Председатель общины украинцев Ливана также рассказала, что, по ее информации, вывезенные из Ливана, пока будут оставаться на территории Украины. Некоторые из эвакуированных украинцев выразил желание поехать на малую родину.

По ее словам, одна из украинок сказала, что возвращается в родной Харьков. Сама Ирина поедет в Обухов к родителям.

Напомним,

1 октября 2024 года по поручению Президента Украины Министерство иностранных дел и Главное управление разведки Министерства обороны успешно провели очередную операцию по эвакуации граждан из Ливана. В результате операции было эвакуировано 179 человек, из которых 134 - граждане Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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