Україна евакуювала 179 осіб з Лівану, серед них 134 українці
Київ • УНН
МЗС та ГУР провели успішну евакуацію 179 осіб з Лівану, включаючи 134 українців. Це третя місія з евакуації, загалом повернуто 234 особи, з яких 189 - громадяни України.
1 жовтня 2024 року за дорученням Президента України Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно провели чергову операцію з евакуації громадян з Лівану. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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У результаті операції було евакуйовано 179 осіб, з яких 134 - громадяни України.
Серед українців - 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було повернуто 45 осіб інших національностей, зокрема громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану, а також двох собак і кота.
Ця евакуація стала частиною системних зусиль щодо повернення українців через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох місій з Лівану вже евакуйовано 234 особи, з яких 189 - українці.
Міністерство закордонних справ України висловлює вдячність Польщі та авіакомпанії SkyUp за сприяння в організації евакуації.
МЗС України висловлює вдячність Польщі та авіакомпанії SkyUp за їхній внесок у проведення евакуації.
Співробітники ГУР та МЗС продовжують надавати допомогу українцям у Лівані.
Для отримання допомоги громадянам рекомендовано звертатися до Посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5921668 або електронною поштою [email protected]. Додатково доступна цілодобова гаряча лінія МЗС України за номером +38-044-238-16-57.
З Лівану успішно евакуювали ще одну групу з 25 українців – МЗС 04.09.24, 18:44 • 22867 переглядiв