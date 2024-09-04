З Лівану успішно евакуювали ще одну групу з 25 українців – МЗС
Київ • УНН
З Лівану евакуйовано 25 українців (11 дітей, 14 дорослих) та громадянина Чехії. Евакуйовані прибули до Польщі, отримують допомогу та прямуватимуть в Україну.
З Лівану успішно евакуювали ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей та 14 дорослих, та одного громадянина Чехії. Про це у мережі Х написав речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.
"Завдяки спільним зусиллям ГУР МО та МЗС Україна успішно евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей та 14 дорослих, та одного громадянина Чехії. Вони благополучно прибули до Польщі, отримують всю необхідну допомогу, та прямуватимуть в Україну. Одним з головних пріоритетів України завжди була і буде безпека її громадян, як вдома, так і за кордоном. Ми вдячні нашим колегам з ГУР МО та авіакомпанії SkyUp Airlines за те, що зробили цю евакуацію можливою", - написав Тихий.
Він наголосив, що Україна продовжить надавати допомогу громадянам України в Лівані.
"Наше посольство у Лівані залишається на зв'язку з громадянами, які мають намір виїхати та шукають додаткові варіанти евакуації", - додав Тихий.
Громадяни України в Лівані, які потребують евакуації або перебувають у небезпеці, повинні звертатися до посольства (+9615921668, [email protected]) або на гарячу лінію МЗС (+380442381657, [email protected]).
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