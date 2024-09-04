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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из Ливана успешно эвакуировали еще одну группу из 25 украинцев - МИД

Из Ливана успешно эвакуировали еще одну группу из 25 украинцев - МИД

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 15:44  •  11936 просмотра

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Из Ливана эвакуированы 25 украинцев (11 детей, 14 взрослых) и гражданин Чехии. Эвакуированные прибыли в Польшу, получают помощь и будут направляться в Украину.

Из Ливана успешно эвакуировали еще одну группу из 25 украинцев, среди которых 11 детей и 14 взрослых, и одного гражданина Чехии. Об этом в сети Х написал представитель МИД Георгий Тихий, передает УНН.

"Благодаря совместным усилиям ГУР МО и МИД Украины успешно эвакуировано из Ливана еще одну группу из 25 украинцев, среди которых 11 детей и 14 взрослых, и одного гражданина Чехии. Они благополучно прибыли в Польшу, получают всю необходимую помощь, и будут направляться в Украину. Одним из главных приоритетов Украины всегда была и будет безопасность ее граждан, как дома, так и за рубежом. Мы благодарны нашим коллегам из ГУР МО и авиакомпании SkyUp Airlines за то, что сделали эту эвакуацию возможной", - написал Тихий.

Он подчеркнул, что Украина продолжит оказывать помощь гражданам Украины в Ливане.

"Наше посольство в Ливане остается на связи с гражданами, которые намерены выехать и ищут дополнительные варианты эвакуации", - добавил Тихий.

Граждане Украины в Ливане, которые нуждаются в эвакуации или находятся в опасности, должны обращаться в посольство (+9615921668, [email protected]) или на горячую линию МИД (+380442381657, [email protected]).

У Лівані демонстранти розгромили кілька банків, вимагаючи повернення заощаджень29 августа 2024, 15:47 • 19105 просмотров

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В августе Украина эвакуировала тридцать граждан из Ливана, где резко ухудшилась ситуация с безопасностью.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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