Из Ливана успешно эвакуировали еще одну группу из 25 украинцев - МИД

Из Ливана успешно эвакуировали еще одну группу из 25 украинцев, среди которых 11 детей и 14 взрослых, и одного гражданина Чехии. Об этом в сети Х написал представитель МИД Георгий Тихий, передает УНН.

"Благодаря совместным усилиям ГУР МО и МИД Украины успешно эвакуировано из Ливана еще одну группу из 25 украинцев, среди которых 11 детей и 14 взрослых, и одного гражданина Чехии. Они благополучно прибыли в Польшу, получают всю необходимую помощь, и будут направляться в Украину. Одним из главных приоритетов Украины всегда была и будет безопасность ее граждан, как дома, так и за рубежом. Мы благодарны нашим коллегам из ГУР МО и авиакомпании SkyUp Airlines за то, что сделали эту эвакуацию возможной", - написал Тихий.

Он подчеркнул, что Украина продолжит оказывать помощь гражданам Украины в Ливане.

"Наше посольство в Ливане остается на связи с гражданами, которые намерены выехать и ищут дополнительные варианты эвакуации", - добавил Тихий.

Граждане Украины в Ливане, которые нуждаются в эвакуации или находятся в опасности, должны обращаться в посольство (+9615921668, [email protected]) или на горячую линию МИД (+380442381657, [email protected]).

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Дополнение

В августе Украина эвакуировала тридцать граждан из Ливана, где резко ухудшилась ситуация с безопасностью.