В Ливане демонстранты разгромили несколько банков, требуя возврата украденных сбережений

В Бейруте произошла серия актов вандализма: в ответ на экономический кризис, десятки людей напали на несколько банков. Были разбиты окна, устроены пожары и подожжены шины.

Пишет УНН с ссылкой на ORF News и L'Orient-Le Jour.

Детали

В центре столицы Ливана, Бейруте, группа вкладчиков после проведения сидячей забастовки напали на несколько банков.

Серия актов вандализма, которая произошла после сидячей атаки, которая была запланирована в центре Бейрута утром. Событие происходило почти через два года после серии ограблений банков, совершенных вкладчиками, которые хотели получить доступ к своим собственным средствам.

По словам свидетелей, присутствовавших на месте событий, около пятидесяти разъяренных вкладчиков сначала атаковали Ливано-французский банк, Арабский банк, BBAC, Федеральный банк (филиал которого закрыт в этом районе) и Банк Эмиратов и Ливии, а затем направились к кольцевой развязке Дора, чтобы напасть на филиал Банка Бейрута.

Справка

С 2019 года Ливан переживает худший экономический кризис в своей истории. Банки ввели строгие ограничения на снятие средств в иностранной валюте.

Многие люди больше не могут получить доступ к своим сбережениям в долларах, при том, что многие ливанцы имеют счета в американской валюте.

Протестувальники у Бейруті громлять банки через стрімке зростання ліванського фунта

Кризис также связывают с десятилетиями коррупции в политике и бизнесе.

По данным Организации Объединенных Наций, три четверти населения страны живут в бедности. Ливанская валюта потеряла более 95% своей стоимости.

Ізраїль завдав авіаудару по пікапу з військовим обладнанням у Лівані