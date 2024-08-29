В Ливане демонстранты разгромили несколько банков, требуя возврата украденных сбережений
Киев • УНН
В Бейруте протестующие атаковали несколько банков, разбив окна и устроив пожары. Вкладчики требуют доступа к своим сбережениям на фоне экономического кризиса, который длится с 2019 года.
В Бейруте произошла серия актов вандализма: в ответ на экономический кризис, десятки людей напали на несколько банков. Были разбиты окна, устроены пожары и подожжены шины.
Пишет УНН с ссылкой на ORF News и L'Orient-Le Jour.
Детали
В центре столицы Ливана, Бейруте, группа вкладчиков после проведения сидячей забастовки напали на несколько банков.
Серия актов вандализма, которая произошла после сидячей атаки, которая была запланирована в центре Бейрута утром. Событие происходило почти через два года после серии ограблений банков, совершенных вкладчиками, которые хотели получить доступ к своим собственным средствам.
По словам свидетелей, присутствовавших на месте событий, около пятидесяти разъяренных вкладчиков сначала атаковали Ливано-французский банк, Арабский банк, BBAC, Федеральный банк (филиал которого закрыт в этом районе) и Банк Эмиратов и Ливии, а затем направились к кольцевой развязке Дора, чтобы напасть на филиал Банка Бейрута.
Справка
С 2019 года Ливан переживает худший экономический кризис в своей истории. Банки ввели строгие ограничения на снятие средств в иностранной валюте.
Многие люди больше не могут получить доступ к своим сбережениям в долларах, при том, что многие ливанцы имеют счета в американской валюте.
Протестувальники у Бейруті громлять банки через стрімке зростання ліванського фунта17 февраля 2023, 01:49 • 680564 просмотра
Кризис также связывают с десятилетиями коррупции в политике и бизнесе.
По данным Организации Объединенных Наций, три четверти населения страны живут в бедности. Ливанская валюта потеряла более 95% своей стоимости.
Ізраїль завдав авіаудару по пікапу з військовим обладнанням у Лівані28 августа 2024, 01:16 • 36023 просмотра