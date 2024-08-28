Израиль нанес авиаудар по пикапу с военным оборудованием в Ливане
Киев • УНН
Израильские силы атаковали пикап с военным оборудованием в северо-восточном Ливане вблизи сирийской границы. В результате удара автомобиль получил серьезные повреждения, но водитель выжил; вероятно, поврежденное оборудование было ракетной установкой.
Израиль ударил по пикапу с военным оборудованием в северо-восточном Ливане. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Во вторник поздно вечером Израиль нанес авиаудар по пикапу, двигавшемуся по северо-восточному Ливану вблизи Чаата, отдаленного района около сирийской границы.
По данным двух источников безопасности, пикап перевозил военное оборудование. В результате атаки пикап получил серьезные повреждения, но водитель выжил. Вероятно, поврежденное оборудование было ракетной установкой, которая направлялась на ремонт.
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