Ізраїль завдав авіаудару по пікапу з військовим обладнанням у Лівані
Київ • УНН
Ізраїльські сили атакували пікап з військовим обладнанням у північно-східному Лівані поблизу сирійського кордону. Внаслідок удару автомобіль отримав серйозні пошкодження, але водій вижив; ймовірно, пошкоджене обладнання було ракетною установкою.
Ізраїль вдарив по пікапу з військовим обладнанням у північно-східному Лівані. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У вівторок пізно ввечері Ізраїль завдав авіаудару по пікапу, що рухався північно-східним Ліваном поблизу Чаата, віддаленого району близько сирійського кордону.
За даними двох джерел безпеки, пікап перевозив військове обладнання. Внаслідок атаки пікап отримав серйозні пошкодження, але водій вижив. Ймовірно, пошкоджене обладнання було ракетною установкою, яка прямувала на ремонт.
Ізраїль вдарив по колоні вантажівок на кордоні Сирії та Лівану03.08.24, 05:00 • 108838 переглядiв