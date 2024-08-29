У Лівані демонстранти розгромили кілька банків, вимагаючи повернення заощаджень
Київ • УНН
У Бейруті протестувальники атакували кілька банків, розбивши вікна та влаштувавши пожежі. Вкладники вимагають доступу до своїх заощаджень на тлі економічної кризи, що триває з 2019 року.
У Бейруті сталася серія актів вандалізму: у відповідь на економічну кризу, десятки людей напали на кілька банків. Були розбиті вікна, влаштовані пожежі та підпалені шини.
Пише УНН із посиланням на ORF News та L'Orient-Le Jour.
Деталі
В центрі столиці Лівану, Бейруті, група вкладників після проведення сидячого страйку напали на кілька банків.
Серія актів вандалізму, яка сталася після сидячої атаки, яка була запланована в центрі Бейрута вранці. Подія відбувалась майже через два роки після серії пограбувань банків, здійснених вкладниками, які хотіли отримати доступ до своїх власних коштів.
За словами свідків, які були присутні на місці подій, близько п'ятдесяти розлючених вкладників спочатку атакували Лівано-французький банк, Арабський банк, BBAC, Федеральний банк (філія якого закрита в цьому районі) і Банк Еміратів і Лівії, а потім попрямували до кільцевої розв'язки Дора, щоб напасти на філію Банку Бейрута.
У п'яти різних банках столиці країни Бейрута були розбиті вікна, влаштовані пожежі та підпалені шини.
Довідка
З 2019 року Ліван переживає найгіршу економічну кризу в своїй історії. Банки ввели суворі обмеження на зняття коштів в іноземній валюті.
Багато людей більше не можуть отримати доступ до своїх заощаджень у доларах, при тому, що багато ліванців мають рахунки в американській валюті.
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Кризу також пов'язують з десятиліттями корупції в політиці та бізнесі.
За даними Організації Об'єднаних Націй, три чверті населення країни живуть у бідності. Ліванська валюта втратила понад 95% своєї вартості.
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