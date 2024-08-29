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У Лівані демонстранти розгромили кілька банків, вимагаючи повернення заощаджень

Київ • УНН

 • 19630 перегляди

У Бейруті протестувальники атакували кілька банків, розбивши вікна та влаштувавши пожежі. Вкладники вимагають доступу до своїх заощаджень на тлі економічної кризи, що триває з 2019 року.

У Бейруті сталася серія актів вандалізму: у відповідь на економічну кризу, десятки людей напали на кілька банків. Були розбиті вікна, влаштовані пожежі та підпалені шини.

Пише УНН із посиланням на ORF News та L'Orient-Le Jour.

Деталі

В центрі столиці Лівану, Бейруті, група вкладників після проведення сидячого страйку напали на кілька банків.

Серія актів вандалізму, яка сталася після сидячої атаки, яка була запланована в центрі Бейрута вранці. Подія відбувалась майже через два роки після серії пограбувань банків, здійснених вкладниками, які хотіли отримати доступ до своїх власних коштів.

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За словами свідків, які були присутні на місці подій, близько п'ятдесяти розлючених вкладників спочатку атакували Лівано-французький банк, Арабський банк, BBAC, Федеральний банк (філія якого закрита в цьому районі) і Банк Еміратів і Лівії, а потім попрямували до кільцевої розв'язки Дора, щоб напасти на філію Банку Бейрута.

У п'яти різних банках столиці країни Бейрута були розбиті вікна, влаштовані пожежі та підпалені шини.

- інформує ORF.

Довідка

З 2019 року Ліван переживає найгіршу економічну кризу в своїй історії. Банки ввели суворі обмеження на зняття коштів в іноземній валюті.

Багато людей більше не можуть отримати доступ до своїх заощаджень у доларах, при тому, що багато ліванців мають рахунки в американській валюті.

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Кризу також пов'язують з десятиліттями корупції в політиці та бізнесі.

За даними Організації Об'єднаних Націй, три чверті населення країни живуть у бідності. Ліванська валюта втратила понад 95% своєї вартості.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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