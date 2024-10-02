Украина эвакуировала 179 человек из Ливана, среди них 134 украинца
Киев • УНН
МИД и ГУР провели успешную эвакуацию 179 человек из Ливана, включая 134 украинцев. Это третья миссия по эвакуации, всего возвращено 234 человека, из которых 189 - граждане Украины.
1 октября 2024 года по поручению Президента Украины Министерство иностранных дел и Главное управление разведки Министерства обороны успешно провели очередную операцию по эвакуации граждан из Ливана. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
В результате операции было эвакуировано 179 человек, из которых 134 - граждане Украины.
Среди украинцев - 112 взрослых и 22 ребенка. Кроме того, было возвращено 45 человек других национальностей, в частности граждан Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, Бразилии и Ливана, а также двух собак и кота.
Эта эвакуация стала частью системных усилий по возвращению украинцев из-за ухудшения ситуации с безопасностью и экономической ситуации в регионе. В рамках трех миссий из Ливана уже эвакуированы 234 человека, из которых 189 - украинцы.
Министерство иностранных дел Украины выражает благодарность Польше и авиакомпании SkyUp за содействие в организации эвакуации.
МИД Украины выражает благодарность Польше и авиакомпании SkyUp за их вклад в проведение эвакуации.
Сотрудники ГУР и МИД продолжают оказывать помощь украинцам в Ливане.
Для получения помощи гражданам рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668 или по электронной почте [email protected]. Дополнительно доступна круглосуточная горячая линия МИД Украины по номеру +38-044-238-16-57.
Из Ливана успешно эвакуировали еще одну группу из 25 украинцев - МИД4 сентября 2024, 15:44 • 22643 просмотра