Після атак рф якість повітря погіршилася у частині Київщини

Після ворожих атак тимчасове погіршення якості повітря зафіксували у п’яти населених пунктах Київщини. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях. Про це попередили у Київській обласній військовій адміністрації у понеділок, передає УНН.

Київська область

"Внаслідок ворожих атак тимчасове погіршення стану атмосферного повітря спостерігається у населених пунктах Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари", – сказано у дописі.

За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, основним забруднювачем в помірних концентраціях залишається дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.

До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатньо води та використовувати очищувач повітря на максимальній потужності.

Водночас в інших населених пунктах Київщини, де проводять моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксували.

Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

Київ

За інформацією Saveecobot, станом на 11:00, 31 серпня - індекс якості атмосферного повітря у столиці становив 32 AQI PM2.5, що відповідає нормальному рівню та має мінімальний вплив на здоров’я людей. Основним забруднювачем, за наявними даними, є дрібнодисперсний пил фракції 2,5 мікрона.

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Фахівці дали поради, як вберегтися від впливу забрудненого повітря.