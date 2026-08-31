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После атак РФ качество воздуха ухудшилось в части Киевской области

Киев • УНН

 • 200 просмотра

После вражеских атак в пяти городах Киевской области зафиксировали умеренные концентрации мелкодисперсной пыли. В Киеве качество воздуха в норме.

После атак РФ качество воздуха ухудшилось в части Киевской области

После вражеских атак временное ухудшение качества воздуха зафиксировали в пяти населённых пунктах Киевской области. Основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль в умеренных концентрациях. Об этом предупредили в Киевской областной военной администрации в понедельник, передаёт УНН.

Киевская область

"Вследствие вражеских атак временное ухудшение состояния атмосферного воздуха наблюдается в населённых пунктах Иванков, Вышгород, Васильков, Обухов и Бровары", — говорится в сообщении.

По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем в умеренных концентрациях остаётся мелкодисперсная пыль. Она может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражениям.

До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе, пить достаточно воды и использовать очиститель воздуха на максимальной мощности.

В то же время в других населённых пунктах Киевской области, где проводят мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ не зафиксировали.

Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.

Киев

По информации Saveecobot, по состоянию на 11:00 31 августа индекс качества атмосферного воздуха в столице составлял 32 AQI PM2.5, что соответствует нормальному уровню и оказывает минимальное влияние на здоровье людей. Основным загрязнителем, согласно имеющимся данным, является мелкодисперсная пыль фракции 2,5 микрона.

Напомним

Специалисты дали советы, как уберечься от воздействия загрязнённого воздуха.

Алла Киосак

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