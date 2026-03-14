Масована атака рф на Київщину: чотири людини загинули, понад двадцять - поранені

У ніч на 14 березня росія вдарила по Київській області ракетами та дронами. Під ударом опинилися житлові будинки, освітні заклади, підприємства та об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей. Ще 22 жителі області постраждали, серед них троє дітей. Про це повідомив очільник Київської обладміністрації Микола Калашник, передає УНН.

Працюю на місцях ліквідації наслідків нічної масованої атаки ворога на Київщину. Побував у Броварах та в Українці, де зафіксовано одні з найсерйозніших руйнувань. Цієї ночі росія вкотре підступно вдарила по Київській області ракетами та дронами. Під ударом опинилися мирні населені пункти - житлові будинки, освітні заклади, підприємства та об’єкти критичної інфраструктури. На жаль, маємо втрати. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей. Ще 22 жителі області постраждали, серед них троє дітей - повідомив Калашник.

Він розповів, що у Броварській громаді двоє людей перебувають у важкому стані - лікарі надають їм всю необхідну допомогу, вони під постійним наглядом медиків.

Наслідки атаки зафіксовано у шести районах області - Броварському, Обухівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському, Білоцерківському. Загалом пошкоджено 184 об’єкти.

Серед них - 41 багатоповерхівка та 43 приватні будинки. Також пошкоджено гуртожитки, навчальні заклади, складські та виробничі приміщення, церква, недобудови, десятки нежитлових будівель і 60 транспортних засобів. У багатоповерхівках вибуховою хвилею вибито вікна та пошкоджено балкони - фактично йдеться про сотні квартир із пошкодженим склінням, в одному з них уламками пробито дах. Пошкоджено також окремі системи життєдіяльності населених пунктів. Найбільших руйнувань зазнали Обухівський та Броварський райони - додав Калашник.

Він додав, що у Броварському районі пошкоджено 67 об’єктів. Це приватні та багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки, складські та виробничі приміщення, офісні й торгові будівлі. Значних пошкоджень зазнав і транспорт - знищено або пошкоджено десятки автомобілів.

У Вишгородському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та складські приміщення.

В Обухівському районі ворог вдарив по житловій забудові та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, освітні заклади — ліцеї та дитячий садок, нежитлові приміщення. Також унаслідок атаки пошкоджено церкву.

У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок. Також зафіксовано руйнування у Білоцерківському та Бориспільському районах. Ворожі удари спричинили і пошкодження енергетичної та газової інфраструктури.

На Обухівщині без газопостачання залишилися шість населених пунктів - Українка, Верем’я, Жуківці, Трипілля, Халеп’я та Щербаківка. Загалом це 7911 абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням і планують повернути газопостачання протягом двох діб. У місті Українка тимчасово припинено теплопостачання у 62 багатоквартирних будинках для понад 8300 абонентів.

Частково відсутнє опалення і в Обухові - там зупинено подачу тепла до 64 будинків. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. За попередніми оцінками, теплопостачання планують відновити протягом доби.

У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах знеструмлено близько 1348 абонентів. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло людям. Частину вже відновлено. Водночас, централізоване водопостачання та водовідведення в усіх громадах області забезпечується у штатному режимі.

На місцях працюють усі оперативні служби - рятувальники, медики, поліція, комунальні та соціальні служби. Розгорнуті штаби допомоги, людям надається медична та психологічна підтримка, залучені волонтери.

У Броварах для жителів працює автобус незламності, де люди можуть зігрітися, отримати допомогу та необхідну інформацію. Також організовано гаряче харчування для постраждалих мешканців.

Через обстріли на Обухівщині шість сіл лишилися без газу, а в Українці та Обухові зникло опалення. Енергетики відновлюють світло для 4600 споживачів.