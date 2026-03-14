Массированная атака рф на Киевскую область: четыре человека погибли, более двадцати - ранены

В ночь на 14 марта россия ударила по Киевской области ракетами и дронами. Под ударом оказались жилые дома, образовательные учреждения, предприятия и объекты критической инфраструктуры. В результате вражеской атаки погибли четыре человека. Еще 22 жителя области пострадали, среди них трое детей. Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Николай Калашник, передает УНН.

Работаю на местах ликвидации последствий ночной массированной атаки врага на Киевщину. Побывал в Броварах и в Украинке, где зафиксированы одни из самых серьезных разрушений. Этой ночью россия в очередной раз коварно ударила по Киевской области ракетами и дронами. Под ударом оказались мирные населенные пункты - жилые дома, образовательные учреждения, предприятия и объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть потери. В результате вражеской атаки погибли четыре человека. Еще 22 жителя области пострадали, среди них трое детей - сообщил Калашник.

Он рассказал, что в Броварской общине два человека находятся в тяжелом состоянии - врачи оказывают им всю необходимую помощь, они под постоянным наблюдением медиков.

Последствия атаки зафиксированы в шести районах области - Броварском, Обуховском, Вышгородском, Бучанском, Бориспольском, Белоцерковском. Всего повреждено 184 объекта.

Среди них - 41 многоэтажка и 43 частных дома. Также повреждены общежития, учебные заведения, складские и производственные помещения, церковь, недострои, десятки нежилых зданий и 60 транспортных средств. В многоэтажках взрывной волной выбиты окна и повреждены балконы - фактически речь идет о сотнях квартир с поврежденным остеклением, в одном из них обломками пробита крыша. Повреждены также отдельные системы жизнедеятельности населенных пунктов. Наибольшие разрушения получили Обуховский и Броварской районы - добавил Калашник.

Он добавил, что в Броварском районе повреждено 67 объектов. Это частные и многоквартирные жилые дома, общежития, складские и производственные помещения, офисные и торговые здания. Значительные повреждения получил и транспорт - уничтожены или повреждены десятки автомобилей.

В Вышгородском районе поврежден многоэтажный дом, частные дома и складские помещения.

В Обуховском районе враг ударил по жилой застройке и социальной инфраструктуре. Повреждены многоэтажные и частные дома, образовательные учреждения — лицеи и детский сад, нежилые помещения. Также в результате атаки повреждена церковь.

В Бучанском районе поврежден частный дом. Также зафиксированы разрушения в Белоцерковском и Бориспольском районах. Вражеские удары повлекли и повреждения энергетической и газовой инфраструктуры.

На Обуховщине без газоснабжения остались шесть населенных пунктов - Украинка, Веремья, Жуковцы, Триполье, Халепье и Щербаковка. Всего это 7911 абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением и планируют вернуть газоснабжение в течение двух суток. В городе Украинка временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для более 8300 абонентов.

Частично отсутствует отопление и в Обухове - там остановлена подача тепла в 64 дома. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий повреждений. По предварительным оценкам, теплоснабжение планируют восстановить в течение суток.

В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах обесточено около 1348 абонентов. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям. Часть уже восстановлена. В то же время, централизованное водоснабжение и водоотведение во всех общинах области обеспечивается в штатном режиме.

На местах работают все оперативные службы - спасатели, медики, полиция, коммунальные и социальные службы. Развернуты штабы помощи, людям оказывается медицинская и психологическая поддержка, привлечены волонтеры.

В Броварах для жителей работает автобус несокрушимости, где люди могут согреться, получить помощь и необходимую информацию. Также организовано горячее питание для пострадавших жителей.

