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Черногория может стать членом Евросоюза к 2028 году: заявление лидеров ЕС

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Вступление Черногории в ЕС к 2028 году назвали реальной целью на саммите в Тивате. Брюссель уже начал подготовку договора о присоединении страны.

Черногория может стать членом Евросоюза к 2028 году: заявление лидеров ЕС

Вступление Черногории в Европейский Союз возможно и реалистично уже к 2028 году. Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции президента Европейского совета Антониу Кошты, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Черногории Якова Милатовича после саммита в Тивате, сообщает УНН со ссылкой на RTCG.

Детали

В частности, Милатович подчеркнул, что Черногория сегодня сближает Европу, и что "это мощный сигнал".

Мы продемонстрировали большую зрелость и направили послание о том, что Черногория является частью Европы. Саммит показал, что политика расширения важна и что это стратегическая инвестиция. Европейский путь Черногории имел разные фазы – периоды успеха и, к сожалению, периоды застоя, но с 2023 года целью Черногории является то, чтобы страна стала частью Союза к 2028 году, что стало национальным проектом. Я с полной уверенностью верю, что эта цель реалистична и достижима

– подчеркнул Милатович.

В свою очередь Кошта отметил, что в прошлом месяце ЕС начал работу над Договором о присоединении Черногории.

ЕС – это сообщество ценностей и альянс успеха и процветания. Мы рассматриваем новые идеи для направления процесса расширения и дальнейшего укрепления доверия. ... Присоединение региона Западных Балкан остается нашим приоритетом. Западные Балканы могут рассчитывать на нашу постоянную поддержку. Регион является частью Европы, и я думаю, что сегодня был направлен сильный месседж в этом смысле

– сказал президент Европейского совета.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что стороны  обсуждали, как укрепить связи между регионом и ЕС, "и это не просто обещание на будущее, а стратегическое направление".

План роста ЕС очень важен, мы открываем часть общего рынка для компаний из региона, и у них есть возможность расширить свой бизнес, а вместе с этим приходят инвестиции. ... Я думаю, что цель Черногории стать частью ЕС в 2028 году достижима. ... Были проведены впечатляющие реформы, и мы можем только призвать вас до конца этого года закрыть все главы и кластеры, то есть составить договор о вступлении и начать процесс ратификации

– сказала президент Еврокомиссии.

Напомним

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что расширение Европейского Союза остается реальным сценарием для стран Западных Балкан.

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Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Антониу Кошта
Черногория
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен