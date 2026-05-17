Зеленский и Кошта обсудили участие Европы в мирных переговорах и евроинтеграцию Украины
Киев • УНН
Зеленский и Антониу Кошта обсудили роль Европы в мирных переговорах и график открытия кластеров. Европа должна иметь сильный голос в процессе.
В воскресенье, 17 мая, президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Речь шла о переговорном процессе для достижения мира и евроинтеграции Украины. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Детально говорили о перспективах процесса переговоров ради мира для Украины и всей Европы. Проинформировал о наших недавних контактах с различными лидерами в Европе и с американской стороной. Одинаково видим, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто будет представлять именно Европу", - заявил Зеленский.
Кроме того, стороны говорили о евроинтеграции Украины.
"Мы готовы к открытию кластеров – обсудили график и необходимую коммуникацию по этому поводу", - сказал глава государства.
Зеленский также поблагодарил Кошту за поддержку Украины и украинцев.
