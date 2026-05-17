Война возвращается в "родную гавань" - Зеленский об ударах по москве

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Украинские силы атаковали московский регион на расстоянии более 500 километров. Зеленский заявил о возвращении войны в родную гавань оккупантов.

Война возвращается в "родную гавань" - Зеленский об ударах по москве

Президент Владимир Зеленский отметил, что Силы обороны Украины, Служба безопасности и разведка нанесли массированные удары по Московскому региону с дистанции более 500 километров. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

"Прежде всего наша меткость – наши дальнобойные санкции против России за эту войну. Сегодня очень масштабно Силы обороны Украины, наша СБУ, наша разведка отработали по Московскому региону. Хорошая волна наших дипстрайков – обеспечиваем Украине эту возможность. Дистанция до целей в этот раз – более 500 километров, это весомо еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО. Они свой район власти берегут больше всего. Но украинские дальнобойные шаги уже это преодолевают", - отметил Зеленский.

"Как я вчера и говорил, россиянам надо думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов – в Украине, или в Молдове, или в любой другой стране-соседке", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что Силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности - в Крыму. 

По словам Зеленского, партнеры Украины сейчас дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроении относительно этой войны, и в досягаемости российских целей на российской территории. 

"Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа – именно против народа. Важно, что мы даем такой сигнал и даем именно сегодня, в День памяти сотен тысяч жертв тоталитарных репрессий – репрессий родом именно из Москвы", - отметил президент. 

16-го и в ночь на 17-е мая москва и подмосковье подверглись массированной атаке дронов, в зеленограде прогремели взрывы. Мэр собянин заявил о сбитии 114 беспилотников за сутки.

