Вашингтон выдвинул Ирану пять условий для перехода ко второму раунду мирных переговоров
Киев • УНН
Вашингтон требует вывезти 400 кг урана и отказаться от репараций для переговоров. Иран хочет отмены санкций и признания прав на Ормузский пролив.
США выдвинули новые условия для возобновления переговоров с Ираном, среди которых требование вывезти 400 килограммов обогащенного урана и отказ от выплаты военных репараций. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на собственного корреспондента, передает УНН.
Детали
По информации издания, Вашингтон в ответе на предложения Тегерана также выдвинул ряд дополнительных условий. В частности, речь идет о сохранении работы только одного ядерного объекта Ирана, отказе разморозить даже 25% иранских активов, находящихся под санкциями, а также привязке прекращения боевых действий на всех направлениях к проведению переговоров.
Автор материала подчеркнул, что даже в случае, если Иран выполнит эти требования, риск дальнейшего обострения отношений с США и Израилем будет сохраняться.
В то же время Иран определил собственные условия для возможного переговорного процесса. Официальный Тегеран требует выполнения пяти предварительных шагов, которые должны стать мерами укрепления доверия.
Среди них: прекращение боевых действий на всех направлениях, особенно в Ливане, отмена санкций против Ирана, разблокирование замороженных активов страны, выплата компенсации за ущерб от войны и признание суверенного права Ирана в отношении Ормузского пролива.
Аналитики, на которых ссылается Fars, считают, что предложенный США подход направлен не на урегулирование ситуации, а на достижение стратегических целей, которые Вашингтон не смог реализовать в ходе войны.
Напомним
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае отказа от сделки. Заявление прозвучало на фоне напряженных отношений между США и Ираном, а также затяжного конфликта на Ближнем Востоке.