Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Вашингтон выдвинул Ирану пять условий для перехода ко второму раунду мирных переговоров

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

Вашингтон требует вывезти 400 кг урана и отказаться от репараций для переговоров. Иран хочет отмены санкций и признания прав на Ормузский пролив.

США выдвинули новые условия для возобновления переговоров с Ираном, среди которых требование вывезти 400 килограммов обогащенного урана и отказ от выплаты военных репараций. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на собственного корреспондента, передает УНН.

Детали

По информации издания, Вашингтон в ответе на предложения Тегерана также выдвинул ряд дополнительных условий. В частности, речь идет о сохранении работы только одного ядерного объекта Ирана, отказе разморозить даже 25% иранских активов, находящихся под санкциями, а также привязке прекращения боевых действий на всех направлениях к проведению переговоров.

Автор материала подчеркнул, что даже в случае, если Иран выполнит эти требования, риск дальнейшего обострения отношений с США и Израилем будет сохраняться.

В то же время Иран определил собственные условия для возможного переговорного процесса. Официальный Тегеран требует выполнения пяти предварительных шагов, которые должны стать мерами укрепления доверия.

Среди них: прекращение боевых действий на всех направлениях, особенно в Ливане, отмена санкций против Ирана, разблокирование замороженных активов страны, выплата компенсации за ущерб от войны и признание суверенного права Ирана в отношении Ормузского пролива.

Аналитики, на которых ссылается Fars, считают, что предложенный США подход направлен не на урегулирование ситуации, а на достижение стратегических целей, которые Вашингтон не смог реализовать в ходе войны.

Напомним

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае отказа от сделки. Заявление прозвучало на фоне напряженных отношений между США и Ираном, а также затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

Александра Василенко

