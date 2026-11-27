Військова контррозвідка СБУ та Національна поліція України впродовж доби затримали мешканку Київщини, яка підсипала смертельну отруту колишньому працівнику Державної прикордонної служби України. Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 24 листопада цього року на Київщині вона отруїла військового на "побаченні", про яке було домовлено через сайт знайомств.

Зловмисницю затримали у Тернополі у рейсовому автобусі під час спроби втечі за кордон. За словами затриманої, її нібито мав зустріти куратор, який координував ліквідацію українського захисника.

Як зазначили в СБУ, затриманою виявилась 21-річна працівниця кіоску "швидкої" їжі в Обухові, яка шукала близьких стосунків у тематичних Телеграм-каналах.

В одному з чатів на неї вийшов незнайомець, який запропонував зустріч за межами України в обмін на отруєння ексвійськового. Погодившись на "пропозицію", дівчина забрала з поштового відділення пакунок з отруйною речовиною, замаскованою під снодійне. Після цього фігурантка надала куратору доступ до свого акаунту, через який він під виглядом дівчини вийшов на чоловіка на сайті знайомств і заманив його на місце запланованого замаху в одному з готелів Обухова. Під час "побачення" фігурантка непомітно підсипала смертельну дозу отрути у напій жертви. Після того як чоловік знепритомнів, кілерка сфотографувала його документи для "звіту", затерла власні відбитки пальців, викинула посуд та покинула місце злочину - йдеться в дописі.

Після затримання у зловмисниці виявили і вилучили смартфон із доказами її контактів із замовником вбивства. Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Сама зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років ув’язнення.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема проводиться перевірка причетності фігурантки до співпраці з російськими спецслужбами. У зв’язку з цим можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Нагадаємо

Служба безпеки спільно з Національною поліцією розшукала та затримала кілера, котрий на замовлення російських спецслужб скоїв замовне вбивство українського військового у Харкові.