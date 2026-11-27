Военная контрразведка СБУ и Национальная полиция Украины в течение суток задержали жительницу Киевской области, которая подсыпала смертельный яд бывшему сотруднику Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

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По данным следствия, 24 ноября этого года в Киевской области она отравила военнослужащего на «свидании», о котором договорились через сайт знакомств.

Злоумышленницу задержали в Тернополе в рейсовом автобусе при попытке сбежать за границу. По словам задержанной, ее якобы должен был встретить куратор, координировавший ликвидацию украинского защитника.

Как отметили в СБУ, задержанной оказалась 21-летняя работница киоска «быстрой» еды в Обухове, которая искала близкие отношения в тематических Telegram-каналах.

В одном из чатов с ней связался незнакомец, который предложил встречу за пределами Украины в обмен на отравление экс-военнослужащего. Согласившись на «предложение», девушка забрала в почтовом отделении посылку с ядовитым веществом, замаскированным под снотворное. После этого фигурантка предоставила куратору доступ к своему аккаунту, через который он под видом девушки вышел на мужчину на сайте знакомств и заманил его в место запланированного покушения — в один из отелей Обухова. Во время «свидания» фигурантка незаметно подсыпала смертельную дозу яда в напиток жертвы. После того как мужчина потерял сознание, киллерша сфотографировала его документы для «отчета», стерла собственные отпечатки пальцев, выбросила посуду и покинула место преступления — говорится в сообщении.

После задержания у злоумышленницы обнаружили и изъяли смартфон с доказательствами ее контактов с заказчиком убийства. В настоящее время задержанной сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Сама злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в частности проводится проверка причастности фигурантки к сотрудничеству с российскими спецслужбами. В связи с этим возможна дополнительная квалификация ее преступных действий как государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Напомним

Служба безопасности совместно с Национальной полицией разыскала и задержала киллера, который по заказу российских спецслужб совершил заказное убийство украинского военнослужащего в Харькове.