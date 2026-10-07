На Київщині у шести містах погіршилася якість повітря - що відомо

У шести населених пунктах Київщини тимчасово погіршилася якість повітря через підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Фахівці радять зачинити вікна, менше перебувати надворі та за можливості використовувати очищувач повітря. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, пише УНН.

В Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах тимчасово погіршилася якість повітря. Основний забруднювач — дрібнодисперсний пил - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за тривалого впливу такий пил може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень. Тож фахівці радять до покращення ситуації тримати вікна зачиненими, не проводити багато часу надворі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, то увімкніть його на максимальний режим.

Водночас в інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.

Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

Моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 15 пунктах спостереження у містах Бровари, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Богуслав, Узин, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району. Пост спостереження у місті Біла Церква тимчасово не працює.

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