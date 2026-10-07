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В Киевской области в шести городах ухудшилось качество воздуха — что известно

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

В Иванкове, Вишнёвом, Боярке, Василькове, Обухове и Броварах ухудшилось качество воздуха. Жителям советуют закрыть окна и меньше находиться на улице.

В Киевской области в шести городах ухудшилось качество воздуха — что известно

В шести населённых пунктах Киевской области временно ухудшилось качество воздуха из-за повышенного уровня мелкодисперсной пыли. Специалисты советуют закрыть окна, меньше находиться на улице и по возможности использовать очиститель воздуха. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, пишет УНН.

В Иванкове, Вишнёвом, Боярке, Василькове, Обухове и Броварах временно ухудшилось качество воздуха. Основной загрязнитель — мелкодисперсная пыль

- говорится в сообщении.

Отмечается, что при длительном воздействии такая пыль может вызывать дискомфорт при дыхании, особенно у детей, людей старшего возраста и тех, кто чувствителен к раздражениям. Поэтому специалисты советуют до улучшения ситуации держать окна закрытыми, не проводить много времени на улице и пить достаточно воды. Если дома есть очиститель воздуха, включите его на максимальный режим.

В то же время в других населённых пунктах Киевской области превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.

Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.

Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на 15 пунктах наблюдения в городах Бровары, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Богуслав, Узин, Васильков, Ирпень, Вишнёвое, посёлках Иванков и Великая Дымерка и селе Подгорцы Обуховского района. Пост наблюдения в городе Белая Церковь временно не работает.

Киевщина подверглась удару рф дронами и баллистикой: повреждены склады, произошли пожары07.10.26, 08:59 • 3686 просмотров

Ольга Розгон

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