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Киевщина подверглась удару рф дронами и баллистикой: повреждены склады, произошли пожары

Киев • УНН

 • 888 просмотра

россия атаковала Киевщину дронами и баллистическими ракетами, повредив склады и вызвав пожары. В Киеве погибли двое мужчин.

Киевщина подверглась удару рф дронами и баллистикой: повреждены склады, произошли пожары

россия в ночь на 7 октября атаковала Киевскую область дронами и баллистическими ракетами, повреждены производственно-складские помещения. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

Враг не прекращает атак на Киевщину. Ночью область подверглась комбинированной атаке вражеских дронов и баллистических ракет. В Обуховском районе повреждены три производственно-складских помещения. Возникли пожары — в настоящее время их локализовали. Также повреждены грузовой автомобиль и прицеп. К счастью, пострадавших нет

- написал Ткаченко.

Дополнение

Также враг атаковал Киев.

Ночная атака на Киев унесла жизни двух человек в Дарницком районе07.10.26, 06:30 • 15527 просмотров

По данным КГВА относительно российской атаки на гражданскую инфраструктуру города Киева в ночь на 7 октября, по состоянию на 08:00 известно следующее: "Ночью враг атаковал столицу баллистическими ракетами. В результате террористических атак российской федерации последствия зафиксированы в двух районах города Киева":

  • в Подольском районе — падение ракеты в нежилую застройку, в результате чего возник пожар;
    • в Дарницком районе в результате падения ракеты произошло возгорание гаражного кооператива. Пожар ликвидирован, имеются разрушения. По другому адресу также зафиксировано падение обломков на открытой территории.

      "К сожалению, из-за вражеского обстрела погибли два человека", - сообщили в КГВА.

      Юлия Шрамко

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