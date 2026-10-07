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Київщина зазнала удару рф дронами і балістикою: є пошкодження складів, сталися пожежі

Київ • УНН

 • 526 перегляди

росія атакувала Київщину дронами та балістичними ракетами, пошкодивши склади й спричинивши пожежі. У Києві загинули двоє чоловіків.

Київщина зазнала удару рф дронами і балістикою: є пошкодження складів, сталися пожежі

росія у ніч на 7 жовтня атакувала Київську область дронами і балістичними ракетами, є пошкодження виробничо-складських приміщень. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.

Ворог не припиняє атак на Київщину. Вночі область зазнала комбінованої атаки ворожих дронів та балістичних ракет. В Обухівському районі пошкоджено три виробничо-складські приміщення. Виникли пожежі — наразі їх локалізовано. Також пошкоджено вантажний автомобіль та причіп. На щастя, без постраждалих

- написав Ткаченко.

Доповнення

Також ворог атакував Київ.

Нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі07.10.26, 06:30 • 15052 перегляди

За даними КМВА щодо російської атаки на цивільну інфраструктуру міста Києва в ніч на 7 жовтня, станом на 08:00 відомо наступне: "Вночі ворог атакував столицю балістичними ракетами. Внаслідок терористичних атак російської федерації наслідки зафіксовано у двох районах міста Києва":

  • у Подільському районі падіння ракети в нежитлову забудову, внаслідок чого виникла пожежа;
    • у Дарницькому районі внаслідок падіння ракети сталося загоряння гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано, є руйнування. За іншою адресою також зафіксовано падіння уламків на відкритій території.

      "На жаль, через ворожий обстріл загинули два чоловіка", - повідомили у КМВА.

      Юлія Шрамко

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