Після атаки рф у шести містах Київщини погіршилася якість повітря - ОВА
Київ • УНН
На Київщині після атаки рф зафіксували пил і підвищений рівень CO2. Фахівці радять зачинити вікна та обмежити перебування надворі.
У Київській області внаслідок атаки рф фіксують погіршення якості повітря, повідомили у Київській ОВА у четвер, пише УНН.
У низці населених пунктів Київської області вранці 27 серпня зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря внаслідок ворожої атаки
За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, як повідомляється, "у місті Бориспіль зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю СО2 (вуглекислий газ) та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж. Також через дрібнодисперсний пил тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря у містах Іванків, Біла Церква, Васильків, Обухів та Бровари".
Це, як вказано, може викликати дискомфорт при диханні у літніх людей, людей чутливих до подразнень та дітей.
До покращення ситуації фахівці рекомендують: тримати вікна зачиненими; обмежити тривале перебування на відкритому повітрі; пити достатньо води; за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.
"В інших населених пунктах Київщини, де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось", - ідеться у повідомленні.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області, як зазначається, відповідає природному фону.
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