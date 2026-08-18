У частині Київщини фіксують погіршення якості повітря через пил
Київ • УНН
У Вишгороді, Василькові, Обухові, Броварах та Іванкові тимчасово фіксується підвищений рівень забруднення дрібнодисперсним пилом. Це може викликати дискомфорт при диханні, тому рекомендовано зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.
У низці міст у Київській області фіксують погіршення якості повітря через забруднення дрібнодисперсним пилом, повідомили у Київській ОВА у вівторок, пише УНН.
Автоматизована система спостереження за станом атмосферного повітря у більшості населених пунктів Київщини не фіксує перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин. Проте звертаємо увагу, що у Вишгороді, Василькові, Обухові, Броварах та селищі Іванків тимчасово фіксується підвищений рівень забруднення дрібнодисперсним пилом
Це, як зазначається, може викликати дискомфорт при диханні у літніх людей, дітей та осіб, чутливих до подразнень.
покращення ситуації, повідомили в ОВА, фахівці рекомендують: тримати вікна зачиненими; обмежити тривале перебування на відкритому повітрі; пити достатньо води; за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.
Рівень гамма-випромінювання в регіоні стабільно відповідає природному фону, додали в ОВА.
У Кропивницькому знову погіршилась якість повітря через пожежу на відстійниках18.08.26, 08:58 • 1668 переглядiв