У частині Київщини фіксують погіршення якості повітря через пил

У низці міст у Київській області фіксують погіршення якості повітря через забруднення дрібнодисперсним пилом, повідомили у Київській ОВА у вівторок, пише УНН.

Автоматизована система спостереження за станом атмосферного повітря у більшості населених пунктів Київщини не фіксує перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин. Проте звертаємо увагу, що у Вишгороді, Василькові, Обухові, Броварах та селищі Іванків тимчасово фіксується підвищений рівень забруднення дрібнодисперсним пилом