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The Washington Post

У частині Київщини фіксують погіршення якості повітря через пил

Київ • УНН

 • 320 перегляди

У Вишгороді, Василькові, Обухові, Броварах та Іванкові тимчасово фіксується підвищений рівень забруднення дрібнодисперсним пилом. Це може викликати дискомфорт при диханні, тому рекомендовано зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.

У частині Київщини фіксують погіршення якості повітря через пил

У низці міст у Київській області фіксують погіршення якості повітря через забруднення дрібнодисперсним пилом, повідомили у Київській ОВА у вівторок, пише УНН.

Автоматизована система спостереження за станом атмосферного повітря у більшості населених пунктів Київщини не фіксує перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин. Проте звертаємо увагу, що у Вишгороді, Василькові, Обухові, Броварах та селищі Іванків тимчасово фіксується підвищений рівень забруднення дрібнодисперсним пилом

- повідомили в ОВА.

Це, як зазначається, може викликати дискомфорт при диханні у літніх людей, дітей та осіб, чутливих до подразнень.

покращення ситуації, повідомили в ОВА, фахівці рекомендують: тримати вікна зачиненими; обмежити тривале перебування на відкритому повітрі; пити достатньо води; за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.

Рівень гамма-випромінювання в регіоні стабільно відповідає природному фону, додали в ОВА.

У Кропивницькому знову погіршилась якість повітря через пожежу на відстійниках18.08.26, 08:58 • 1668 переглядiв

Юлія Шрамко

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