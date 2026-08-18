У Кропивницькому знову погіршилась якість повітря через пожежу на відстійниках

У Кропивницькому знову фіксують погіршення якості повітря на тлі пожежі на відстійниках, повідомив у вівторок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у соцмережах, пише УНН.

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"Станом на 08.30 фахівці зафіксували погіршення якості повітря. За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій декількох речовин: формальдегіду – у 2 рази, пилу – у 1,5 раза; ангідриду сірчистого – у 1,3 раза", - вказав Райкович.

З його слів, "надзвичайники продовжують ліквідовувати загоряння на недіючих відстійниках ОКВП "Дніпро-Кіровоград"".

"Завдяки оперативним діям рятувальників ситуацію вдалося стабілізувати, однак площа тління наразі – 0,5 га. Заливання території та ліквідація останніх осередків триває", - зазначив голова ОВА.

"Продовжуйте дотримуватись найпростіших рекомендацій – зачиняйте вікна та двері, менше бувайте на вулиці, використовуйте захисні маски або респіратори, проводьте частіше вологе прибирання", - закликав він.

У Кропивницькому сильне задимлення через пожежу на відстійниках, перевірять якість повітря