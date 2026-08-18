В Кропивницком снова ухудшилось качество воздуха из-за пожара на отстойниках

В Кропивницком вновь фиксируют ухудшение качества воздуха на фоне пожара на отстойниках, сообщил во вторник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 08:30 специалисты зафиксировали ухудшение качества воздуха. По результатам лабораторных исследований выявлено превышение предельно допустимых концентраций нескольких веществ: формальдегида — в 2 раза, пыли — в 1,5 раза; сернистого ангидрида — в 1,3 раза", — указал Райкович.

По его словам, "спасатели продолжают ликвидировать возгорание на недействующих отстойниках ОКВП "Днепр-Кировоград"".

"Благодаря оперативным действиям спасателей ситуацию удалось стабилизировать, однако площадь тления сейчас составляет 0,5 га. Заливка территории и ликвидация последних очагов продолжаются", — отметил глава ОВА.

"Продолжайте соблюдать самые простые рекомендации — закрывайте окна и двери, меньше бывайте на улице, используйте защитные маски или респираторы, чаще проводите влажную уборку", — призвал он.

В Кропивницком сильное задымление из-за пожара на отстойниках, проверят качество воздуха