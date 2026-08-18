В Кропивницком снова ухудшилось качество воздуха из-за пожара на отстойниках
Киев • УНН
Утром 25 июня в Кропивницком зафиксировано превышение концентраций формальдегида, пыли и сернистого ангидрида. Спасатели ликвидируют тление на отстойниках, площадь которого составляет 0,5 га.
В Кропивницком вновь фиксируют ухудшение качества воздуха на фоне пожара на отстойниках, сообщил во вторник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 08:30 специалисты зафиксировали ухудшение качества воздуха. По результатам лабораторных исследований выявлено превышение предельно допустимых концентраций нескольких веществ: формальдегида — в 2 раза, пыли — в 1,5 раза; сернистого ангидрида — в 1,3 раза", — указал Райкович.
По его словам, "спасатели продолжают ликвидировать возгорание на недействующих отстойниках ОКВП "Днепр-Кировоград"".
"Благодаря оперативным действиям спасателей ситуацию удалось стабилизировать, однако площадь тления сейчас составляет 0,5 га. Заливка территории и ликвидация последних очагов продолжаются", — отметил глава ОВА.
"Продолжайте соблюдать самые простые рекомендации — закрывайте окна и двери, меньше бывайте на улице, используйте защитные маски или респираторы, чаще проводите влажную уборку", — призвал он.
В Кропивницком сильное задымление из-за пожара на отстойниках, проверят качество воздуха17.08.26, 09:00 • 3396 просмотров