В части Киевской области фиксируют ухудшение качества воздуха из-за пыли

В ряде городов Киевской области фиксируют ухудшение качества воздуха из-за загрязнения мелкодисперсной пылью, сообщили в Киевской ОВА во вторник, пишет УНН.

Автоматизированная система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в большинстве населённых пунктов Киевской области не фиксирует превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ. Однако обращаем внимание, что в Вышгороде, Василькове, Обухове, Броварах и посёлке Иванков временно фиксируется повышенный уровень загрязнения мелкодисперсной пылью