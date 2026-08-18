В части Киевской области фиксируют ухудшение качества воздуха из-за пыли
Киев • УНН
В Вышгороде, Василькове, Обухове, Броварах и Иванкове временно фиксируется повышенный уровень загрязнения мелкодисперсной пылью. Это может вызвать дискомфорт при дыхании, поэтому рекомендуется закрывать окна и ограничить пребывание на улице.
В ряде городов Киевской области фиксируют ухудшение качества воздуха из-за загрязнения мелкодисперсной пылью, сообщили в Киевской ОВА во вторник, пишет УНН.
Автоматизированная система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в большинстве населённых пунктов Киевской области не фиксирует превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ. Однако обращаем внимание, что в Вышгороде, Василькове, Обухове, Броварах и посёлке Иванков временно фиксируется повышенный уровень загрязнения мелкодисперсной пылью
Это, как отмечается, может вызвать дискомфорт при дыхании у пожилых людей, детей и лиц, чувствительных к раздражениям.
Для улучшения ситуации, сообщили в ОВА, специалисты рекомендуют: держать окна закрытыми; ограничить длительное пребывание на открытом воздухе; пить достаточно воды; при наличии очистителя воздуха использовать его в максимальном режиме.
Уровень гамма-излучения в регионе стабильно соответствует природному фону, добавили в ОВА.
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