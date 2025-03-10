Нічна атака рф зачепила три райони на Київщині: показали наслідки
Київ • УНН
Сили ППО збили ворожі БпЛА над Київською областю. У Бучанському, Обухівському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватних будинків та загоряння трави.
Київську область уночі російські війська вчергове атакували дронами, працювали сили ППО. Через атаку рф у трьох районах зафіксовано пошкодження приватних будинків та загоряння трави. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
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"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - написав Калашник.
Наслідки атаки фіксуються у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах
З його слів, зафіксовано:
- В Обухівському районі пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загорання травяного настилу. Пожежа ліквідована.
- У Бучанському районі пошкоджено дах приватного будинку.
- У Фастівському районі ліквідовано загорання травяного настилу.
Над Україною збили 130 зі 176 ворожих дронів, 42 - не досягли цілей10.03.25, 08:29 • 111016 переглядiв
Поліція Київщини показала наслідки атаки рф.