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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Нічна атака рф зачепила три райони на Київщині: показали наслідки

Київ • УНН

 • 28757 перегляди

Сили ППО збили ворожі БпЛА над Київською областю. У Бучанському, Обухівському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватних будинків та загоряння трави.

Нічна атака рф зачепила три райони на Київщині: показали наслідки

Київську область уночі російські війська вчергове атакували дронами, працювали сили ППО. Через атаку рф у трьох районах зафіксовано пошкодження приватних будинків та загоряння трави. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - написав Калашник.

Наслідки атаки фіксуються у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах

- повідомив Калашник.

З його слів, зафіксовано:

  • В Обухівському районі пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загорання травяного настилу. Пожежа ліквідована.
    • У Бучанському районі пошкоджено дах приватного будинку.
      • У Фастівському районі ліквідовано загорання травяного настилу.

        Над Україною збили 130 зі 176 ворожих дронів, 42 - не досягли цілей10.03.25, 08:29 • 111016 переглядiв

        Поліція Київщини показала наслідки атаки рф.

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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