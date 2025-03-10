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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Над Україною збили 130 зі 176 ворожих дронів, 42 - не досягли цілей

Київ • УНН

 • 111016 перегляди

У ніч на 10 березня рф атакувала Україну 176 дронами-камікадзе з різних напрямків. Сили оборони знищили 130 БпЛА, постраждали три області - Харківська, Полтавська та Київська.

Над Україною збили 130 зі 176 ворожих дронів, 42 - не досягли цілей

У ніч на 10 березня рф атакувала Україну 176 безпілотниками, знищено 130 дронів, 42 - не досягли цілей, через атаку рф постраждали три області - Харківська, Полтавська та Київська, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 березня ворог атакував 176-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

42 ворожі безпілотники-імітатори, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина", - ідеться у повідомленні.

Ворог вночі атакував Полтавщину: в ОВА показали наслідки удару10.03.25, 07:37 • 113445 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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