Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей
Киев • УНН
В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 дронами-камикадзе с разных направлений. Силы обороны уничтожили 130 БПЛА, пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская.
В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 беспилотниками, уничтожено 130 дронов, 42 - не достигли целей, из-за атаки рф пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 марта враг атаковал 176-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 130-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях
42 вражеских беспилотника-имитатора, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина", - говорится в сообщении.
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара10.03.25, 07:37 • 113441 просмотр