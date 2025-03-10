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Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Киев • УНН

 • 111007 просмотра

В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 дронами-камикадзе с разных направлений. Силы обороны уничтожили 130 БПЛА, пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская.

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 беспилотниками, уничтожено 130 дронов, 42 - не достигли целей, из-за атаки рф пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 марта враг атаковал 176-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 130-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

42 вражеских беспилотника-имитатора, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина", - говорится в сообщении.

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара10.03.25, 07:37 • 113441 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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