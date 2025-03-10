Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара
Киев • УНН
В результате атаки БПЛА в Полтавском районе повреждено 3 жилых дома и инфраструктура. Также повреждена линия электропередач, пострадавших нет.
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Полтавщину. Об этом говорится в сообщении областной военной администрации (ОВА), сообщает УНН.
Детали
Указывается, что вражеские удары нанесли значительный ущерб инфраструктуре области.
В результате падения БПЛА в Полтавском районе повреждены 3 жилых дома, хозяйственное сооружение, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника. К счастью, без пострадавших
Также в ОВА рассказали, что в районе повреждена бытовая линия электропередач. Количество отключенных абонентов в настоящее время устанавливается.
Напомним
В ночь на понедельник, 10 марта, российские оккупанты нанесли удар по Запорожской области. В результате вражеской атаки двое мужчин получили ранения.
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