Страна-агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с "Калибрами" - ВМС ВСУ
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту 26 крылатых ракет.
Враг держит в Черном море один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на утро понедельника, 10 марта, в акватории Черного моря зафиксирован вражеский ракетный носитель.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 26 ракет
Кроме того, как сообщили Военно-морские силы ВСУ, за сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 3 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 12 судов, из них 5 продолжили движение из пролива Босфор.
В ВМС ВСУ добавили, что враг продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации.
Напомним
В ночь на понедельник, 10 марта, российские оккупанты нанесли удар по Запорожской области. В результате атаки вражескими КАБами двое мужчин получили ранения.
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