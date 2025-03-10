Країна-агресорка тримає в Чорному та Середземному морях кораблі з "Калібрами" - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
В Чорному морі перебуває один російський корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту 26 крилатих ракет.
Ворог тримає у Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на ранок понеділка, 10 березня, в акваторії Чорного моря зафіусовано ворожий ракетоносій.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, з який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет
Крім того, як повідомили Військово-морські сили ЗСУ, за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 12 суден, з них 5 продовжили рух з протоки Босфор.
У ВМС ЗСУ додали, що ворог продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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В ніч на понеділок, 10 березня, російські окупанти завдали удару по Запорізькій області. Внаслідок атаки ворожими КАБами двоє чоловіків зазнали поранень.
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