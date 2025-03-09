167 бойових зіткнень на фронті: ЗСУ знищили два пункти управління дронів рф

За 8 березня на російсько-українському фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень. Сили оборони уразили два пункти управління дронів ворога та 18 районів з живою силою російських військових. Про це у ранковому звіті повідомив Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08.00 09.03.2025, на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 83 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 103 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6200 обстрілів, з них 217 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3229 дронів-камікадзе - йдеться у дописі Генштабу ЗСУ.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Довжик, Козача Лопань Харківської області; Леонтовичі, Воскресенка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новояковлівка, Павлівка, Степове Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, а також два пункти управління БпЛА російських загарбників.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Кіндрашівка, Лозова, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Мирного, Колодязів, Ямполівки та Зеленої Долини.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили сім ворожих штурмів в напрямках населених пунктів П’ятихатки, Степове, Щербаки та Кам'янське.

На Сіверському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 44 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 30 авіаційних ударів із застосуванням 44 керованих бомб, а також здійснив 577 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 52 — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 14 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, три РСЗВ, два засоби ППО, 190 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 142 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо

За минулу добу російська армія втратила 1180 військових та 226 одиниць техніки. Загальні втрати росії з початку війни сягнули 885130 осіб та десятки тисяч одиниць озброєння.

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