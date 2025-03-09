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167 боевых столкновений на фронте: ВСУ уничтожили два пункта управления дронов рф

Киев • УНН

 • 22104 просмотра

За сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений, противник нанес 83 авиаудара и применил 3229 дронов. Силы обороны уничтожили 1180 оккупантов и поразили 18 районов сосредоточения врага.

167 боевых столкновений на фронте: ВСУ уничтожили два пункта управления дронов рф

За 8 марта на российско-украинском фронте зафиксировано 167 боевых столкновений. Силы обороны поразили два пункта управления дронов врага и 18 районов с живой силой российских военных. Об этом в утреннем отчете сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации на 08.00 09.03.2025, на фронте произошло 167 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 83 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 103 КАБ. Кроме того, осуществил более 6200 обстрелов, из них 217 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3229 дронов-камикадзе

- говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Довжик, Козача Лопань Харьковской области; Леонтовичи, Воскресенка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Залізничне, Новояковлівка, Павлівка, Степове Запорожской области; Козацьке Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, а также два пункта управления БПЛА российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отразили шесть атак противника в районе Вовчанска и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку населенных пунктов Киндрашівка, Лозовая, Степовая Новоселовка, Нова Кругляківка и Загризове.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодязев, Ямполовки и Зеленой Долины.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг осуществил 19 атак неподалеку Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровск, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут и Улакли.

На Новопавлівском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника неподалеку Костянтинополя и Бурлацького.

На Гуляйпільском направлении захватчики осуществили три атаки в сторону Чарівного.

На Оріхівському направлении наши оборонцы отразили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов П’ятихатки, Степове, Щербаки и Кам'янське.

На Северском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

В оперативной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 44 атаки российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 30 авиационных ударов с применением 44 управляемых бомб, а также осуществил 577 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 52 — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В целом, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины уничтожили 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, три РСЗВ, два средства ПВО, 190 БПЛА оперативно-тактического уровня, 142 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

Напоминаем

За минувшие сутки российская армия потеряла 1180 военнослужащих и 226 единиц техники. Общие потери россии с начала войны достигли 885130 человек и десятки тысяч единиц вооружения.

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области09.03.25, 06:29 • 42902 просмотра

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