ЗСУ знищили 1180 окупантів та понад пів сотні артсистем: втрати рф на 9 березня

За останню добу з 8 на 9 березня, війська рф втратили на війні з Україною 1180 солдатів і 226 одиниць техніки. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 885130 (+1180) осіб ліквідовано

танків ‒ 10274 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 21360 (+14)

артилерійських систем ‒ 24206 (+58)

РСЗВ ‒ 1310 (+3)

засоби ППО ‒ 1101 (+2)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 28362 (+190)

крилаті ракети ‒ 3120 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39933 (+142)

спеціальна техніка ‒ 3773 (+1)

Дані уточнюються.

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