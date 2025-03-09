ЗСУ знищили 1180 окупантів та понад пів сотні артсистем: втрати рф на 9 березня
Київ • УНН
За минулу добу російська армія втратила 1180 військових та 226 одиниць техніки. Загальні втрати росії з початку війни сягнули 885130 осіб та десятки тисяч одиниць озброєння.
За останню добу з 8 на 9 березня, війська рф втратили на війні з Україною 1180 солдатів і 226 одиниць техніки. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 885130 (+1180) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10274 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 21360 (+14)
- артилерійських систем ‒ 24206 (+58)
- РСЗВ ‒ 1310 (+3)
- засоби ППО ‒ 1101 (+2)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 28362 (+190)
- крилаті ракети ‒ 3120 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39933 (+142)
- спеціальна техніка ‒ 3773 (+1)
Дані уточнюються.
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