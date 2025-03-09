ВСУ уничтожили 1180 оккупантов и более полусотни артсистем: потери рф на 9 марта
Киев • УНН
За прошедшие сутки российская армия потеряла 1180 военнослужащих и 226 единиц техники. Общие потери России с начала войны составили 885130 человек и десятки тысяч единиц вооружения.
За последнюю добу с 8 на 9 марта, войска рф потеряли на войне с Украиной 1180 солдат и 226 единиц техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Указывается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 885130 (+1180) человек ликвидировано
- танков ‒ 10274 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 21360 (+14)
- артиллерийских систем ‒ 24206 (+58)
- РСЗВ ‒ 1310 (+3)
- средств ПВО ‒ 1101 (+2)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 28362 (+190)
- крылатых ракет ‒ 3120 (0)
- кораблей / катеров ‒ 28 (0)
- подводных лодок ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 39933 (+142)
- специальной техники ‒ 3773 (+1)
Данные уточняются.
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