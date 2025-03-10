Ворог вночі атакував Полтавщину: в ОВА показали наслідки удару

Уночі російські окупанти вчергове атакували Полтавщину. Про це йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА), повідомляє УНН.

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Зазначається, що ворожі удари завдали значної шкоди інфраструктурі області.

Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені 3 житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, без постраждалих - йдеться у повідомленні.

Також в ОВА розповіли, що в районі пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів нині встановлюється.

Нагадаємо

В ніч на понеділок, 10 березня, російські окупанти завдали удару по Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки двоє чоловіків зазнали поранень.

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