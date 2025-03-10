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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Ворог вночі атакував Полтавщину: в ОВА показали наслідки удару

Київ • УНН

 • 113445 перегляди

Внаслідок атаки БпЛА у Полтавському районі пошкоджено 3 житлових будинки та інфраструктуру. Також пошкоджено лінію електропередач, постраждалих немає.

Ворог вночі атакував Полтавщину: в ОВА показали наслідки удару

Уночі російські окупанти вчергове атакували Полтавщину. Про це йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що ворожі удари завдали значної шкоди інфраструктурі області. 

Внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені 3 житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. На щастя, без постраждалих

- йдеться у повідомленні.

Також в ОВА розповіли, що в районі пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів нині встановлюється.

Нагадаємо

В ніч на понеділок, 10 березня, російські окупанти завдали удару по Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки двоє чоловіків зазнали поранень.

Країна-агресорка тримає в Чорному та Середземному морях кораблі з "Калібрами" - ВМС ЗСУ10.03.25, 06:49 • 18801 перегляд

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